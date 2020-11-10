Космонавт Серова перечислила требования к киноактрисам для съемок в космосе

Российский космонавт Елена Серова рассказала ФАН, что исполнительница главной роли в первом художественном фильме, снятом в космосе, должна иметь как минимум хорошую физическую подготовку.

Герой РФ в эксклюзивном интервью поделилась своими мыслями относительно уникального проекта, пока что имеющего рабочее название «Вызов».

Подготовка должна быть соответствующей

— Елена Олеговна, что думаете об этой идее?

— Идея, конечно, необычная, и для ее осуществления потребуется достаточно много сил и энергии. Если все получится, то девушка, которая пройдет этот весьма строгий отбор, будет там находиться много времени. И ей надо будет адаптироваться и воплотить в жизнь этот замысел.

— Уже объявлено начало конкурса, в котором может принять участие практически любая желающая дама. Ясно, что космос — это очень тяжелые перегрузки. Тут же определенно нужна какая-то серьезная подготовка…

— Безусловно. Необходимо отвечать определенным требованиям по здоровью. Кандидатки на роль в фильме, скорее всего, будут проходить те же обследования, что и космонавты: вестибулярного аппарата, сердечно-сосудистой системы и много чего другого…

Прежде чем в космос отправляют туриста (а мы же говорим не о профессионалах), он обязательно проходит медицинские проверки, различные тестирования и этапы обучения. Потому что в космосе нужно знать какие-то элементарные бытовые вещи: как сделать себе чай, как пользоваться ассенизационно-санитарным устройством (АСУ) — это туалет, говоря по-русски. Нужно понимать, где взять воды, как приготовить и употреблять пищу… Подготовка, безусловно, должна быть соответствующей.

— Каким-то критериям девушки все равно обязаны соответствовать, правильно?

— Да. Поэтому перед ними, если они планируют проходить отбор, будет стоять достаточно сложный выбор и требования к ним предъявят серьезные. Естественно, необходимо быть человеком с хорошей спортивной подготовкой. Потому что без физических нагрузок там — а это обязательная часть нашей жизни в космосе — не обойтись.

Космонавты минимум по два часа в день занимаются физкультурой, а перед возвращением на Землю — и вовсе по четыре часа. Такие моменты создатели проекта наверняка будут учитывать.

— Общие требования таковы: возраст — 25-45 лет, рост в положении стоя — 150-180 сантиметров, масса тела — 50-75 килограммов.

— К претендентам — и к женщинам, и к мужчинам — как мне кажется, предъявляются примерно одинаковые требования по физическим данным. Хотя, вообще-то, там критичен рост сидя, а не стоя.

Пусть главную роль сыграет яркая личность

— Было раньше что-то хотя бы отдаленно похожее на предстоящий проект?

— Прецеденты в истории были, по крайней мере не в отечественной космонавтике. Как-то в космос летала американская учительница. Но чтобы художественный фильм снимать…

На борту МКС регулярно снимаются различные сюжеты, которые потом используются в документальных фильмах. Причем режиссерами, операторами и актерами одновременно выступают сами космонавты. В данном случае им придется пройти дополнительную подготовку, чтобы снимать кадры именно для художественного фильма.

— Режиссером кинокартины будет Клим Шипенко, известный по работе над фильмом «Салют-7». Получается, что космическая тема для него уже не в новинку.

— «Салют-7» мне нравится, несмотря на то, что в нем намешаны события из разных экспедиций. И там есть некоторые нюансы, которые понимают только профессионалы. Есть еще один недавний российский фильм о космосе — «Время первых», и он, например, куда ближе к исторической реальности.

— Напоследок вернемся к условному «Вызову». Кто из наших известных актрис мог бы, по вашему мнению, сыграть в нем главную роль?

— Не могу даже предположить, потому что сложновато делать такой выбор. Могу сказать, кто мог бы, но не для интервью. (Смеется) Я считаю, что в советский период у нас были действительно очень яркие актрисы. К сожалению, в нынешнее время мода диктует несколько иные требования к претенденткам…А вообще хотелось бы, чтобы это была яркая личность!