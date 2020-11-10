ФАН узнал, где Ефремов отмечает день рождения

Москва, 10 ноября. Михаил Ефремов отмечает свое 57-летие в одиночестве в СИЗО №3 города Белгород. Актер доставлен был туда вчера и пробудет 20 дней в карантине. Потом его переправят в Исправительную колонию №4 УФСИН РФ по Белгородской области, там же где отбывали свое наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Источник во ФСИН сообщил, что пока Ефремов в камере находится один.

«В колонию попадет Ефремов нескоро, сейчас в учреждениях ФСИН особо строго соблюдаются карантинные меры», — говорит источник.

Родственники и адвокаты пока не знают, где находится артист. Петр Хархорин – адвокат осужденного – вчера отправил запрос во ФСИН, но до сих пор не получил ответа.

Напомним, ранее ФАН писал, что Михаил Ефремов вел переговоры с руководством СИЗО №5 города Москвы о том, чтобы отбывать срок в отряде хозяйственного назначение. Но переговоры прошли неудачно – в СИЗО не нравился тот ажиотаж вокруг из учреждения, который создавался благодаря Ефремову. Поэтому сразу после поступления в СИЗО постановления о вступлении приговора в силу, Ефремова отправили по этапу в Белгородскую область. Исправительная колония №4 – единственная в области для осужденных впервые и сравнительно близко к Москве.