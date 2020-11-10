Чем грозит Boeing введение Евросоюзом пошлин на импорт из США

Решение ЕС ввести пошлины на товары из США может негативно отразиться на акциях американской компании Boeing. Подробнее — в материале ФАН.

Новые тарифы

Европейский союз заявил, что вводит новые тарифы на сельскохозяйственные и промышленные товары из Соединенных Штатов на общую сумму в 4 миллиарда в год в рамках разбирательства в ВТО по делу Boeing. Решение об этом было опубликовано в понедельник в Официальном журнале ЕС. Тарифы вступают в силу во вторник, 10 ноября.

«Евросоюз вводит коммерческие меры в форме дополнительных пошлин на добавленную стоимость в размере 15% на продукцию сельского хозяйства и 25% — на промышленную продукцию, в частности товары авиастроения. Пошлины вводятся в рамках реализации международных коммерческих прав Евросоюза, определенных Всемирной торговой организацией (ВТО). Данные меры вступают в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале», — говорится в тексте документа.

Согласно решению ВТО по делу Boeing, Европейский союз получил право введения таможенных пошлин в отношении Соединенных Штатов на американские товары на сумму в 4 миллиарда долларов.

«Переговоры с США об одновременном урегулировании разбирательств в рамках ВТО по гражданской авиации (дел Boeing и Airbus) не привели к результату, США ввели в отношении ЕС торговые меры на товары европейского производства на общую сумму в 7,5 миллиарда долларов», — отмечается в документе.

Новый виток торговой войны

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев напомнил, что в 2012 году ВТО вынесла решение, что субсидии американского правительства для авиагиганта Boeing на сумму 5,3 миллиарда долларов были незаконными. За счет этих средств, по мнению организации, компания смогла разработать проект авиалайнера Boeing 787, что в итоге нанесло ущерб европейскому концерну Airbus.

«Борьба между этими двумя корпорациями при поддержке своих правительств сейчас выходит на новый уровень, так как авиаперевозки стали одной из самых пострадавших отраслей на фоне коронавируса. Теперь и США, и ЕС будут использовать все возможности, чтобы их компании смогли стать лидерами отрасли. Это новый виток торговой войны», — пояснил Артем Деев.

Артем Деев заметил, что сегодня Федеральное управление гражданской авиации США готовится снять запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX, другие страны готовы допустить эти самолеты к полетам. Именно поэтому санкции ЕС были озвучены накануне. Тем более что акции Boeing вчера выросли на 13% (на новостях о вакцине от коронавируса). Теперь вполне вероятно, что акции американской компании начнут снижения, акции Airbus, наоборот, пойдут в рост.

«ЕС показал зубки»

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова обратила внимание, что в Евросоюзе, по-видимому, очень рассчитывают на кандидата в президенты США Джо Байдена. И особенно в еврозоне, судя по динамике евро, которое с 3 ноября выросло почти на процент по отношению к доллару. По крайней мере, министр экономики Германии Петер Альтмайер открыто заявил, что в Германии и ЕС рассчитывают, что с новой администрацией США можно будет уладить возникшие противоречия, а сами противоречия возникли именно по вине предыдущей администрации США.

«На фоне этих заявлений пошлины из-за Boeing выглядят диссонансом, но не исключено, что ЕС показал зубки, чтобы иметь лишние аргументы в переговорах с США, которые так просто своими интересами не поступятся», — считает Мильчакова.

По ее мнению, отношения ЕС и США будут восстановлены, но уже на новых условиях. ЕС не позволит США играть в одни ворота — осмелевшие брюссельские чиновники потребуют от Соединенных Штатов больше учитывать европейские интересы. Вопрос о «Северном потоке — 2» тоже входит в сферу европейских интересов, так что администрации Байдена в случае его победы придется много раз подумать, прежде чем вводить санкции против европейских компаний.

Угроза банкротства

По мнению политического и экономического аналитика Владимира Соловейчика, решение носит чисто политический характер. Президент США Дональд Трамп все годы своего правления активно поддерживал американскую промышленность, не боясь при этом идти на прямые конфликты со странами Евросоюза, Китаем и Японией. Он не стеснялся критиковать Всемирную торговую организацию, игнорировал ее решения, вывел США из сферы действия Парижского соглашения по климату.

«В ответ руководство Евросоюза, опираясь на поддержку со стороны ВТО и других международных финансовых и торговых институций, развязало торговую войну, отголосок которой и наблюдается в случае с Boeing. Для данной корпорации это решение грозит новыми убытками, что на фоне общего снижения объема авиационного сообщения из-за эпидемии CОVID-19, снижения объема закупок новых самолетов грозит банкротством для американского авиагиганта», — пояснил Владимир Соловейчик.

Аналитик назвал показательным тот факт, что заявление о введении новых пошлин на товары, производимые на территории США, совпало по времени с поздравлениями лидеров Евросоюза Джо Байдена, несмотря на то, что еще идут суды и точка в деле о возможных фальсификациях на выборах в пользу Байдена еще не поставлена.

«Руководители Евросоюза и лидеры общественного мнения входящих в него стран (правда, далеко не всех) открыто демонстрируют, кто им политически ближе и удобнее. Байдену, делающему ставку на спасение банков и иных финансовых институтов, тесно связанных с капиталистической глобализацией, — пряник. Трампу, делающему ставку на американскую промышленность, на американское сельское хозяйство, — кнут», — заключил Владимир Соловейчик.

В 2019 году орган разрешения споров ВТО постановил о наличии нарушений норм организации в деле Airbus, что дало легальное право на введение компенсирующих пошлин со стороны США. Однако в 2020 году аналогичное решение было принято в пользу ЕС по делу Boeing.