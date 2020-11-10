Экс-жена Кержакова спряталась от коронавируса в TikTok-доме

Санкт-Петербург, 10 ноября. Бывшая жена футболиста Александра Кержакова и писательница Милана Тюльпанова смогла уберечься от коронавируса в своем новом блогерском детище.

Недавно она с помощниками открыла TikTok-дом PopStar House (дом или загородный участок, где пользователи соцсети TikTok массово снимают контент. — Прим. ФАН). И именно в его закрытых пространствах они проводят все свободное время. Можно сказать, Милана Тюльпанова с ребятами оказались на добровольной самоизоляции.

«Слава богу, у меня все хорошо. И у моих родственников тоже никто не болел коронавирусом, все хорошо себя чувствуют. И в моем окружении никаких заражений не происходит и, надеюсь, не будет происходить. Надо обязательно соблюдать все меры безопасности, о которых нам ежедневно транслируют. По моему мнению, это наилучший способ, чтобы спасти себя от заражения. Сейчас я продюсирую TikTok-дом, у нас закрытое пространство. Продолжаем в том же ритме», — поделилась с ФАН Милана Тюльпанова.

Напомним, ранее Милана Тюльпанова рассказала о зверствах семейной жизни с футболистом Александром Кержаковым. По ее словам, бывший супруг во время ссор поднимал на нее руку и проявлял садистские наклонности.