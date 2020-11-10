В Международный день борьбы со СПИДом большая часть мероприятий пройдет в онлайн-режиме

Ежегодно 1 декабря в мире проходит глобальная акция — Всемирный день борьбы со СПИД. В ней принимают участие жители десятков стран. Не остается в стороне от движения, направленного против распространения ВИЧ-инфекции, и Россия. В 2020 году, несмотря на новые угрозы, с которым столкнулись наше общество и система здравоохранения, День борьбы со СПИД состоится и пройдет в привычном формате.

История появления

Международный день борьбы со СПИД — инициатива Всемирной организации здравоохранения. Впервые мероприятия, посвященные противодействию ВИЧ, прошли в 1988 году. Более 30 лет назад ВОЗ объявила ситуацию с распространением инфекции в мире катастрофической и назвала ВИЧ-СПИД новой пандемией.

Дата 1 декабря не была приурочена к памятным событиям. Организаторы выбирали ее по принципу максимального привлечения внимания СМИ. В 1988 году в США проходили выборы, а к началу декабря телевизионный эфир и газетные полосы должны были остыть от предвыборной гонки. До рождественских праздников тоже оставалось время, и организаторы посчитали дату 1 декабря оптимальной, чтобы журналисты обратили внимание на новый информационный повод. Идея удалась: акция, которая состоялась впервые под девизом «Объединенный мир против СПИД», широко освещалась в средствах массовой информации США.

Оргкомитетом было принято решение ежегодно менять концепцию Дня борьбы со СПИД. Уже в 1989 году он проходил под лозунгом «Молодежь и СПИД», через год ВОЗ попыталась привлечь внимание к проблеме женское сообщество, еще через год — объединить представителей разных стран в борьбе с глобальной угрозой. В 1996 году для проведения мероприятий, ставших традиционными, была создана организация ЮНЭЙДС. От разовых ежегодных акций она перешла к постоянной работе по противодействию распространению ВИЧ на международном уровне. В России программа ЮНЭЙДС работает с 1997 года.

Всемирный день борьбы со СПИД в России

В нашей стране ВИЧ распространяется не столь угрожающими темпами, как в странах Африки. Однако назвать Россию благополучной по эпидемиологической ситуации с вирусом иммунодефицита человека нельзя. По официальной статистике, сегодня с ним живут 900 тысяч россиян. И каждый час к этой цифре добавляются еще девять человек.

Печальная статистика говорит о том, что действия, направленные на снижение распространения инфекции в обществе, пока недостаточны. Хотя темпы ее развития значительно замедлились в последние годы. Это происходит благодаря активизации усилий государственных и общественных организаций, программам, внедряемым в сферах здравоохранения и образования, привлечению внимания СМИ и активному освещению мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со СПИД в России.

В этом году они пройдут не в один день. Всероссийская акция под названием #СТОПВИЧСПИД, которая проводится в России в седьмой раз, стартует 26 ноября и продлится до 1 декабря. Она направлена на привлечение внимания молодежи, активное информирование и донесение важной, необходимой для каждого информации. Как не заразиться ВИЧ? Куда обращаться, если это случилось? И что не менее важно — как относиться к близким и знакомым, которые живут с вирусом иммунодефицита человека?

Просветительские мероприятия проводят в школах, училищах и техникумах, вузах. Форумы, семинары и дискуссионные клубы позволяют молодым людям оценить реальность угрозы и принять участие в движении по ее противодействию. Куда больший интерес у молодых людей вызывают масштабные акции с участием популярных актеров, любимых певцов, известных телеведущих и блогеров. Концерты на площадях крупных городов и в формате онлайн, флешмобы в социальных сетях объединяют молодежь и формируют правильное восприятие проблемы.

В нынешнем году значительная часть мероприятий акции перенесена в онлайн-формат. Каждый, кто хочет принять в ней участие, может сделать фото с хештегом #СТОПВИЧСПИД и разместить в своих профилях в социальных сетях, как это уже сделали многие звезды эстрады и кино.

А еще каждый может пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-статус. Как и в прошлом году, в нынешнем бригады медиков будут работать в каждом городе России, на большинстве крупных российских предприятий, в училищах и вузах. Неделя тестирования на ВИЧ с ежегодно привлекает все больше людей. В прошлом году свой ВИЧ-статус в рамках всероссийской акции проверили 38 млн россиян.