Ливийских евреев не пригласили на Форум политического диалога в Тунисе

Триполи, 10 ноября. «Союз ливийских евреев» выразил желание участвовать в политических форумах по стабилизации ситуации в североафриканском государстве, сообщает издание Alsaaa24.

Глава общины в Великобритании Рафаэль Лусон подчеркнул, что еврейский народ может оказывать большое влияние на другие страны. По его словам, присутствие членов диаспоры способно изменить мнение мирового сообщества относительно ливийского кризиса. Он возмутился, что отсутствие объединения за столом переговоров считается нормой.

Лусон заявил, что Ливия должна признать евреев, которые родились на ее территории. Необходимо выработать социальную программу, чтобы такие люди имели право получить гражданство и въезд в государство.

Руководитель общины напомнил, что представителей союза не пригласили на текущие переговоры. Накануне, 9 ноября 2020 года, стартовал Форум политического диалога, в рамках которого решаются вопросы по урегулированию кризиса в североафриканской стране.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что международное сообщество уже поддержало начало заседаний в Тунисе. Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что консультации поспособствуют восстановлению суверенитета Ливии. Евросоюз выразил надежду на скорейшую реализацию соглашений.