Первый день форума в Тунисе завершился созданием редакционного совета Ливии

Тунис, 10 ноября. Первый день Форума политического диалога по Ливии завершился в Тунисе. Стороны обсудили конституционные основы выборов в стране, сообщает Libya 24.

Источник издания утверждает, что делегации накануне обговорили порядок избрания в Палату представителей и на пост председателя Президентского совета, а также критерии формирования единого правительства.

В рамках первого дня форума стороны пришли к соглашению о необходимости создания редакционного комитета, состоящего из шести человек. В него вошли Джазия Шахитер, Вафи Сейф ан-Наср, Омар Абу Лейф, Зияд Дагим, Абдалла Осман, Моаз Манфур. Их основной задачей станет формирование конституционной декларации страны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уверен в способности Ливии самостоятельно восстановить суверенитет государства.