Кириенко расскажет о мерах государственной поддержки креативных индустрий

Москва, 10 ноября. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на форуме «Сильные идеи для нового времени» расскажет о мерах господдержки креативных индустрий. Об этом ФАН сообщили в Агентстве стратегических инициатив.

В рамках деловой программы форума «Сильные идеи для нового времени» 11 ноября в 10:00 состоится сессия Форума креативного бизнеса на тему «Потенциал креативных индустрий для России будущего». Организаторами дискуссии выступила социальная платформа Фонда «Росконгресс» — Фонд «Инносоциум» и ФГБУ «Роскультцентр».

Участники мероприятия поговорят о возможностях для развития креативных индустрий в России, а также обсудят меры поддержки со стороны государств, поговорят о том, возможно ли увеличить вклад креативных индустрий в экономику за счет кросс-отраслевого взаимодействия, стоит ли опираться на мировой опыт или вырабатывать собственный самоидентичный подход, необходима ли международная экспертная комиссия для развития креативных индустрий России.

В мероприятии примут участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, заместитель министра промышленности и торговли Гульназ Кадырова, генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев, генеральный директор ЗАО «Национальная медиа группа» Ольга Паскина, президент Ассоциации анимационного кино России Илья Попов и другие. Модератором сессии выступит генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

«В России уже происходят фундаментальные изменения в отношении к креативным индустриям. Например, по линии Фонда президентских грантов за последние годы поддержано более 3000 проектов, которые можно отнести к креативным индустриям, а сумма поддержки составила около 8 млрд рублей. Для IT-компаний введены налоговые льготы, арт-кластер «Таврида» создает около 20 резиденций в регионах России», — заявил Кириенко.

По его словам, все больше глав регионов понимают, что вложения в творчество, культуру и искусство перестали быть затратами и стали инвестициями.

«Важно, чтобы лидеры творческих сообществ в первую очередь сами сформулировали, что необходимо со стороны государства для обеспечения устойчивого развития креативных индустрий. В том числе сами предложили государству правила, по которым эти индустрии будут функционировать», — обратил внимание Сергей Кириенко.

Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте форума «Сильные идеи для нового времени», а также на сайте Фонда «Росконгресс» и его странице в Facebook.