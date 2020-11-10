Экономист объяснил, чем грозит массовое увольнение

Сокращение рабочих мест точно не будет способствовать росту производительности труда. Эта мера, предложенная для осуществления плана правительства по ежегодному росту ВВП НА 3-3,5%, противоречит всем основным посылам правительства РФ. Об этом в комментарии ФАН заявил экономист Борис Пивовар.

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) подсчитали, что для достижения цели правительства по ежегодному росту ВВП на 3-3,5% в год производительность труда ежегодно должна расти на 4-4,5%. В ЦМАКП заявили, что достичь этого можно только за счет массовых сокращений занятости, при переводе скрытой безработицы в явную. В Центре призывают снять социальные ограничения на труд, то есть дать возможность переучиться тем, кто остался без работы, предоставить им дешевое жилье и обеспечить финансовый запас прочности.

Известный экономист Борис Пивовар в беседе с ФАН заявил, что массово увольнять россиян для достижения ВВП — очень спорное и неактуальное мнение, которое возникло несвоевременно. Эксперт уверен, что подобные действия точно не будут способствовать росту производительности труда в нынешней экономической ситуации.

«Это спорная мера для борьбы с безработицей: вместо того, чтобы заниматься вопросами улучшения технологий производства, качества продукции, конкурентоспособности на российском и международном рынках, мы пытаемся придумывать какие-то экстремальные меры, которые, мягко говоря, не апробированы ни на теории, ни на практике», — сказал Пивовар.

Экономист отмечает, что любые перемещения персонала на предприятии — это всегда стресс для любого персонала: и которого уволили, и которого оставили, а стрессовое состояние точно не будет способствовать улучшению экономики страны.

«Это предложение противоречит всем основным посылам нашего правительства и президента России. Сейчас правительство страны озвучивает меры, которые максимально поддерживают рабочие места, например, дают кредит бизнесу под 2% с важным условием — сохранить рабочие места. Поэтому мера, озвученная центом, выглядит неактуально и очень спорно.

Аргументируя свое заявление, ЦМАКП отмечает, что, если не последовать совету перевода скрытой безработицы в явную, экономика России по показателю производительности будет значительно отставать от развитых и развивающихся стран. Борис Пивовар считает, что это не единственно возможный способ поднять экономику.

«Многие страны, которые сталкивались с подобными проблемами, не применяли массовые увольнения для экономического стимулирования. Например, Теодор Рузвельт выходил из Великой депрессии США через трудоустройство, японцы строили заводы и так далее. Есть огромное количество других способов и мер, способствующих производительности труда», — отмечает эксперт.

Экономист пояснил, что есть много способов, которые способны обеспечить рост ВВП — если не в краткосрочный период, то в средней или долгосрочной перспективе.

«Можно менять структуру экономики, уходить от ресурсной зависимости, смотреть новые рынки сбыта, увеличивать несырьевой экспорт, развивать образование и науку. Это тоже даст рост ВВП, хоть и в долгосрочный или среднесрочный периоды. При сокращении мы получим временный рост ВВП на 3-4%, но далее эти цифры упадут на прошлые значения. Кроме того, при этом сценарии добавятся социальные волнения, рост расходов на безработных и другие различные экономические прелести. Я думаю, правительству определенно требуется еще проработать вопрос и использовать не только это мнение», — заключил Пивовар.

Ранее сообщалось, что 28 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ на 2021–2023 годы. В его основу лег базовый вариант прогноза социально-экономического развития России на ближайшие годы. Документ предполагает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения связанных с COVID-19 ограничений.