В США позабыли геноцид, устроенный бывшими рабами. Колонка Владимира Тулина

Британская корпорация ВВС рассказала об американской студентке Майе Моретта, которая при написании курсовой работы обнаружила в архиве Джорджтауновского университета документы о том, что в XIX веке некоторые студенты привозили с собой рабов, которые работали для нужд вуза. За это студенты за обучение платили меньше. В результате разразившегося скандала университет принял решение о выплате потомкам 272 рабов университета 400 тысяч долларов ежегодно.

Это стало первым случаем, когда потомки рабов получили денежную компенсацию, но обсуждение этого вопроса в США идет уже давно. В поддержку идеи о выплатах активно выступает Демократическая партия. Избранные президентом и вице-президентом США от этой партии Джо Байден и Камала Харрис публично признали, что такая проблема есть и ее надо рассмотреть. Их совсем не смущает, что это нарушает записанные в конституции принципы равенства всех граждан США. Камала Харрис за два дня до выборов опубликовала твит с характерным названиемThere's a big difference between equality and equity («Существует большая разница между равенством и справедливостью»), сопроводив его анимацией, объясняющей, что даже при равном старте на жизненном пути с белой молодежью чернокожему молодому поколению надо помогать.

There’s a big difference between equality and equity. pic.twitter.com/n3XfQyjLNe — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 1, 2020

Разумеется, огромной популярностью компенсация потомкам рабов пользуется у активистов движения Black Lives Matter, которые утверждают, что это позволит уменьшить имущественное расслоение в США, так как, согласно исследованиям, средний размер сбережений афроамериканской семьи составляет 17 тысяч долларов, а белой — 170 тысяч долларов. При этом некоторые на полном серьезе утверждают, что рабство в США было до 1964 года, когда был отменен последний расистский закон. Американцы напоминают, что до 1920 года без приговора было повешено около 3500 чернокожих. Кроме того, в стране было множество негритянских погромов.

Правда, возникает проблема в определении, кто и кому должен платить. Дело в том, что предки многих белых приехали в США после 1865 года, когда было отменено рабство. Далеко не все чернокожие граждане США имеют предков-рабов. Например, самые известные афроамериканцы — бывший президент США Барак Обама — сын студента из Танзании, бывший государственный секретарь генерал Колин Пауэлл — сын мигрантов из Ямайки. Да и сама Камала Харрис имеет индийско-ямайское происхождение, американских рабов среди ее предков не было. Некоторые предлагают, чтобы компенсации платило не государство, а сохранившиеся фирмы и организации, использовавшие рабский труд, а также потомки рабовладельцев. Уже подсчитано, что до начала Гражданской войны в стране жило 390 тысяч семей-рабовладельцев. Правда, экономисты утверждают, что при этом варианте они, скорее, эмигрируют и откажутся от американского гражданства, чем начнут платить. То же самое сделают и юридические лица.

Не совсем ясно, какой должен быть размер компенсации. Одни вспоминают, что в ходе Гражданской войны президент США Авраам Линкольн, призывая рабов к восстанию против рабовладельцев, обещал им после освобождения по 40 акров земли и мула каждому, но обманул. Активисты считают среднюю стоимость этой земли сейчас, прибавляют банковский процент и инфляцию за 155 лет и получают 250 тысяч долларов для каждого из около 30 миллионов потомков рабов, живущих сейчас в США. Нетрудно подсчитать, что это 7,5 триллиона долларов, которые окончательно уничтожат валюту, если США их выплатят. Другие при подсчете компенсаций исходят из заработка свободного сельскохозяйственного рабочего в середине XIX века. Тогда получается, что сумма компенсации — 16 200 долларов.

Интересно, что выплату компенсаций поддерживают и за пределами США. Так Верховный комиссар ООН по правам человека заявила, что «бывшие колониальные страны должны возместить ущерб, причиненный веками насилия и дискриминации». Между тем нельзя забывать, что рабы были не только черные, но и белые. ФАН посвятил этому статью «Как африканские хозяева владели белыми рабами».

До сих пор в международных отношениях есть только один прецедент, когда государство выплатило компенсацию из-за последствий расизма. Этим государством было Гаити, которое с 1834 по 1947 годы предоставляло Франции компенсацию в размере 90 миллионов франков за полностью вырезанное бывшими рабами белое население. Этот геноцид вспоминают редко, поэтому остановлюсь на нем подробнее.

В 1804 году на Гаити произошло уникальное событие — единственное в мировой истории восстание рабов, закончившееся их победой. Тут сыграли свою роль несколько факторов. Франция, где недавно произошла революция и чьей колонией был Гаити, воевала практически со всей Европой и много сил для подавления восстания выделить не могла. Присланные войска безжалостно косила лихорадка, и среди 25 тысяч умерших оказался их командир — генерал Шарль Леклерк, зять будущего императора Наполеона, а сменивший его генерал Донасьен Рошамбо — сын маршала Франции, оказался бездарным и трусливым полководцем. К тому же значительную часть личного состава составляли поляки, которые поступили на службу во французскую армию, чтобы освобождать свою родину от поделивших ее России, Пруссии и Австрии, а не чтобы воевать с неграми на Гаити. Поэтому они массово дезертировали и переходили на сторону восставших рабов. Всестороннюю помощь оказывали повстанцам воюющие с Францией Испания и Британия.

Во главе восставших стоял Жан-Жак Дессалин. Раньше он носил фамилию Дюкло — по тогдашней традиции рабы брали фамилию своего хозяина. На его плантации он дослужился до бригадира рабов, но в 30-летнем возрасте его купил мулат Дессалин. В 1791 году он примкнул к восставшим, но на протяжении войны несколько раз переходил на сторону французов и обратно. 18 ноября 1803 года Жан-Жак Дессалин нанес поражение войскам Рошамбо и сумел после этого уговорить его отплыть со своими подчиненными во Францию.

По условиям договора, около 800 раненых и больных французских солдат, которые могли не перенести дальнего плавания, остались на Гаити до выздоровления. Однако не успели французские корабли скрыться за горизонтом, как Жан-Жак Дессалин приказал выбросить их в море. 1 января 1804 года Гаити была провозглашена независимым государством, а вскоре бывший вождь восставших рабов провозгласил себя императором Жаком I. Первым распоряжением нового самодержца стала немедленная ликвидация белого населения. Причем в указе говорилось, что убивать людей нужно холодным оружием, чтобы другие белые, услышав выстрелы, не разбежались. Он создал то, что нацисты через 150 лет назовут зондеркомандой. С ней он объехал все города страны, помогая местным властям исполнять его указ. Белых убивали и в центре городов, и на окраинах, и на плантациях, и на квартирах. Параллельно также происходили грабежи и изнасилования. При этом, покидая город, император провозглашал амнистию и сохранение жизни тем белым, которым удалось спастись. Однако, когда они выходили из своих убежищ, то их немедленно убивали.

Секретарь императора Буарон-Тоннере провозгласил:

«Для нашей декларации независимости мы должны иметь кожу белого человека вместо пергамента, его череп вместо чернильницы, кровь вместо чернил и штык вместо пера!»

В принятой конституции было записано, что Гаити — это страна негров, только они могут владеть землей и имуществом. В ней также было указано, что император избирается, но при этом действующий правитель имеет право назначить преемника. В качестве основы для национального флага был взят французский, из которого вырезали белую полосу, а синюю и красную сшили горизонтально. Этот флаг изображен на банкноте в 10 гурдов.

Вначале при резне убивали только мужчин, но потом император Жак I объявил, что если не убить белых женщин и детей, то со временем на острове снова появятся белые. Резня вспыхнула с новой силой, по указу императора в ней приняли активное участие и мулаты. Кроме мулатов, сохранили жизнь тем белым женщинам, которые вышли замуж за чернокожих, полякам-дезертирам из французской армии, а также немцам-колонистам, которые на своих фермах никогда не использовали труд рабов. С их помощью надеялись установить торговые контакты с другими странами. Всех остальных белых, включая младенцев, беспощадно вырезали. Среди погибших были британцы и испанцы — недавние союзники восставших рабов.

Самым кровавым палачом оказался Жан Зомби. Он, например, найдя белого, заставлял его раздеться и идти голым через весь город к дворцу, на ступенях которого Зомби кинжалом медленно перерезал ему горло на глазах у императора. Зомби наводил такой ужас, что стал злым демоном в распространенном на Гаити культе вуду, а уже оттуда слово «зомби» попало в массовую культуру.

Правил император Жак I недолго. Для роскошной жизни нужны были деньги, а получить их можно было только при продаже в другие страны сахара и кофе. Поэтому негритянское население должно было снова трудиться на плантациях, которые теперь принадлежали императору и его приближенным, а работать его заставляли не меньше, чем во времена рабства. В 1806 году восставшие гаитяне разорвали императора на части в буквальном смысле слова — куски его тела валялись в разных районах столицы. После этого империя распалась на две части, при этом одна часть была республикой, а другая — королевством. Через 14 лет они снова объединились. Жак I, он же Жан-Жак Дессалин, на Гаити снова считается национальным героем. Его портрет украшает банкноту в 250 гурдов. На острове вместе с национальной валютой официально есть и доллар США.

Резня французского населения дорого обошлась гаитянам. Только в 1834 году Франция согласилась нормализовать отношения между странами в обмен на выплату Гаити гигантской по тем временам суммы в 90 миллионов золотых франков. Государство смогло выплатить все только в 1947 году. Сейчас Гаити — беднейшая страна в Западном полушарии и одна из самых небогатых в мире. Преступность и коррупция там достигли огромных размеров. В 2016 году страну отказались принять в качестве полноправного члена в Африканский союз, зато в этом же году в организацию в качестве наблюдателя приняли Украину.

Тем не менее сейчас на улицах американских городов во время манифестаций сторонников движения Black Lives Matter часто можно видеть плакаты с гаитянским флагом, датой — 1804 год и надписями типа Haiti stands with you («Гаити стоит рядом с вами») или Haiti did it in 1804: this is just round 2. We got you («На Гаити сделали это в 1804 году. Пришел второй раунд. Мы достанем вас»).