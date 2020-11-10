Алену Кравец стошнило от интимного видео Панина с мужчиной

Москва, 10 ноября. Светская львица Алена Кравец резко высказалась в адрес актера Алексея Панина после появившегося в Сети интимного видео, на котором он ублажает другого мужчину.

Кравец шокирована поведением артиста и, каждый раз натыкаясь на подобные ролики, задается вопросом: кто это снимает и публикует в Сеть. Она надеется, что этим занимается не дочь артиста, которая живет с ним.

«Это зрелище, мягко говоря, не для детских глаз. Оно и взрослых может довести до тошноты», — сказала Кравец в беседе с изданием «Собеседник.ру».

Знаменитость, комментируя запись, поставила диагноз звезде российского кинематографа. По ее мнению, у Панина нездоровое сексуальное поведение — эксгибиционизм.

Как призналась девушка, ее стошнило от видео Панина с мужчиной. Она назвала это «запредельной мерзостью».

На днях разгорелся еще один интим-скандал. В Сеть попало видео, на котором мужчина, похожий на футболиста петербургского «Зенита» Артему Дзюбу, занимается самоудовлетворением. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса поддержали спортсмена, подчеркнув, что ответственные за слив видео должны быть наказаны.