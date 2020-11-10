Диетолог Дороднева дала советы по рациону питания для людей с коронавирусом

Москва, 10 ноября. Людям с коронавирусной инфекцией нужно регулярно питаться, даже если они не ощущают вкус еды. Об этом рассказала диетолог тюменского депздрава Елена Дороднева.

Болезнь, которая сопровождается высокой температурой тела и лихорадкой, приводит к огромным затратам энергии и активизации обмена веществ, отметила специалист. По этой причине нужно регулярно питаться.

«Энергия для выздоровления очень важна», — подчеркнула диетолог.

В рационе питания должно быть достаточное количество жидкости, рассказала эксперт. По ее словам, напитки лучше готовить дома без добавления сахара.