Испытания китайской вакцины в Бразилии остановили из-за побочного эффекта

Бразилиа, 10 ноября. Испытания китайской вакцины от коронавируса, проходящие в Бразилии, остановили из-за сообщения о серьезном побочном эффекте у одного из участников.

Исследование китайского препарата под названием Coronavac проводило Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa). Как стало известно изданию Globo, испытания вакцины, созданной в китайской лаборатории Sinovac, были приостановлены из-за «серьезного инцидента».

В бразильском агентстве уточнили, что под инцидентом подразумевается «серьезный неблагоприятный эффект». Обычно под подобными формулировками понимаются смерть или угроза смерти участника исследований, а также инвалидность, госпитализация, заражение инфекцией или иное клинически значимое событие.

Об инциденте с китайской вакциной Anvisa стало известно еще 29 октября. Подробности произошедшего пока не раскрываются.

Ранее в Бразилии скончался участник испытаний вакцины, произведенной англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Точные причины его смерти в Anvisa не назвали.