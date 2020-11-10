Более 30 человек стали жертвами наводнений и оползней в Гватемале

Гватемала, 10 ноября. Более 30 жителей республики стали жертвами наводнений и оползней, спровоцированных минувшим ураганом «Эта», передает национальная спасательная служба Conred.

Свыше ста людей числятся пропавшими без вести. Еще у 15 человек диагностированы различные по степени тяжести травмы. Больше всего погибших зафиксировано в департаменте Киче, передает RT.

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи 6 ноября сообщил о гибели 50 сограждан в результате мощного урагана. На следующий день число жертв возросло до 150 человек.

Страны Центральной Америки сейчас задействованы в мероприятиях по ликвидации последствий «Эта». В минувшие выходные ураган пронесся по территориям четырех государств — Никарагуа, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.