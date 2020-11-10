«Газпром» предложил увеличить стоимость газа для Польши

Варшава, 10 ноября. Корпорация «Газпром» подала заявку на повышение стоимости поставляемого в Польшу газа, сообщили в польской нефтегазовой компании PGNiG.

Цена на газ для Варшавы зафиксирована в так называемом Ямальском контракте, который был подписан 25 сентября 1996 года. В польской нефтегазовой компании отметили, что 9 ноября получили от «Газпрома» заявку на пересмотр указанной в договоре стоимости топлива в сторону увеличения.

Представители PGNiG назвали запрос российской компании необоснованным и заявили, что он не соответствует требованиям Ямальского контракта. По этой причине в польской организации считают запрос «Газпрома» «бесполезным». При этом договор о поставках газа позволяет каждой из сторон требовать пересмотра цены на газ раз в три года. 1 ноября PGNiG как раз воспользовалась этим правом, подав заявку на снижение стоимости ресурса.

Договор на поставки газа в Польшу действует до 2022 года. Условия соглашения между PGNiG и «Газпромом» предусматривают поставки около 10 миллиардов кубометров газа в год.