Москва, 10 ноября. Шоумен и бывший резидент Comedy Club Антон Лирник рассказал, как пережил смерть восьмилетней дочери, которая умерла от онкологического заболевания.

У дочери артиста от первого брака Марии диагностировали рак мозга. Врачи не стали скрывать от родителей страшных прогнозов. После смерти малышки семья распалась, а Антон ушел в себя.

Шоумен очень тяжело переживал смерть первого ребенка. По его словам, он несколько месяцев не мог ни с кем разговаривать. Мужчина уехал в Германию, чтобы отвлечься от страшных мыслей и погрузиться в работу.

«Благодаря работе я начал возвращаться в нормальное состояние. Просто заставлял себя что-то делать», — сказал 44-летний ведущий.

Спустя несколько лет Лирник вновь стал отцом. Сейчас у артиста подрастают две дочери от разных браков. Трагедия, случившаяся 15 лет назад, не прошла для ведущего бесследно. По его словам, у него до сих пор «жуткий страх за здоровье детей». Артист сообщил, что он настолько сильно переживает за своих чад, что становится сумасшедшим.