Названы эффективные в борьбе с COVID-19 продукты

Москва, 10 ноября. Сочетание черного тмина и меда может помочь пациенту с COVID-19 при лечении болезни. Об этом заявила международная группа исследователей.

Ученые пояснили, что такая комбинация способствует выведению вируса из организма и снижает тяжесть заболевание. Соответствующие выводы исследователи подтвердили во время испытаний. Об этом говорится на сервере препринтов medRxiv.

В ходе исследований, больным COVID-19 ежедневно давали по 1 грамму меда и по 80 миллиграмм черного тмина на килограмм веса. В случае, если болезни имела среднюю тяжесть, пациент начинал чувствовать облегчение уже на третий день приема такой комбинации. В тяжелых случаях это занимало около семи дней. Остальные пациенты получали плацебо в течение 13 дней. Несмотря на это, заключение в настоящий момент имеет лишь предварительный характер.