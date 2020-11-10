Мошенники предлагают способ «обогащения» на продаже нефти и газа

Россия, 10 ноября. Мошенники пытаются обмануть граждан России и заманивают их на новый фейковый ресурс, притворившись «Газпромом».

Аферисты делятся информацией о несуществующей платформе компании, которая якобы поможет обогатиться на торговле нефтью и газом без каких-либо знаний.

На сайте попытались скопировать стилистику и логотип «Газпрома», однако в материалах есть много ошибок. Мошенники, ссылаясь на решение Госдумы от декабря 2020 года, называют «председателем правления совета директоров».

В итоге при переходе по ссылкам все интересующиеся оказываются на ресурсе с «формой для регистрации».

«Чтобы получить деньги, человеку необходимо оплатить «комиссию», порядка 300 рублей, а также ввести личную информацию», — отметила контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина.

В итоге пользователям выплаты не поступают, а «комиссия» достается злоумышленникам.