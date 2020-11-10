Эвелина Хромченко рассказала, как омолодиться с помощью гардероба

Москва, 10 ноября. Журналистка и ведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко рассказала, какие детали гардероба помогут омолодить образ.

В очередном выпуске «Модного приговора» в студии зашла речь о том, как сделать образ более молодежным с помощью одежды. По словам Хромченко, в моде существуют такие элементы, которые помогут моментально освежить гардероб.

«Бомбер — один из вариантов того, как омолодить гардероб мгновенно», — отметила эксперт по стилю.

Тем, кто хочет выглядеть моложе, Хромченко посоветовала выбирать спортивную обувь. Лучше всего отдать предпочтение белой и низко обрезанной обуви. Кроме того, ведущая рекомендовала обратить внимание на слегка укороченные брюки, которые открывают щиколотку. Хромченко рассказала, что такой элемент гардероба особенно подойдет крупным женщинам.

Эксперт призвала полных дам не бояться носить парки или бомберы. По мнению журналистки, такая одежда часто выглядит на женщинах с формами привлекательно и позволяет визуально сбросить несколько лет.

Эвелина Хромченко неоднократно говорила в эфире «Модного приговора» об омолаживающем эффекте укороченных брюк. Гостьи передачи демонстрировали этот элемент одежды, подтверждая тезис эксперта.