Минобороны и генштаб Армении выступили с совместным заявлением

Ереван, 10 ноября. Минобороны и генштаб Армении намерены выполнять решения руководства страны по Нагорному Карабаху. Об этом сказано в их совместном заявлении.

Ведомства также призвали граждан страны воздерживаться от действий, которые способны расшатать основы государственности.

«Мы защищали и обязаны выполнять решения военно-политического руководства, которые были приняты на основании разностороннего анализа. Мы обязаны остановить кровопролитие», – подчеркнуто в заявлении.

О соглашении с Россией и Азербайджаном прекратить военные действия в Карабахе ранее заявил армянский премьер Никол Пашинян. Он признался, что ему было тяжело принять это решение.