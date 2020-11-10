Работодателей могут обязать предоставлять оборудование удаленным работникам

Москва, 10 ноября. Работодателей в России могут обязать обеспечивать своих дистанционных сотрудников необходимыми средствами защиты информации и оборудованием.

Соответствующая поправка к законопроекту об особенностях дистанционной занятости внесена на рассмотрение комитета нижней палаты по труду социальной политике и делам ветеранов и уже подготовлена ко второму чтению, передает ТАСС.

«Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимым для выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами», — говорится в тексте поправки.

Сотрудники смогут сохранить за собой право, с согласия руководителя, использовать для выполнения своих служебных обязанностей собственное оборудование. При этом работодатель должен будет возместить затраты работника, связанные с использованием им собственных технических средств в рабочих целях.

Авторами документа выступили группа депутатов фракции «Единой России» и сенаторов, которые также являются разработчиками соответствующего законопроекта.