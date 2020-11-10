Раскрыты манипуляции американских СМИ на выборах в США

Москва, 10 ноября. Американские СМИ манипулируют общественным мнением избирателей, заранее заявляя о «победе» кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах президента США

Соответствующее заявление во время интервью для Nation News сделал член Высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», кандидат политических наук Максим Бардин. Он пояснил, что американские СМИ таким образом готовят общественность к тому, что президентом станет конкретный кандидат. При этом подсчет бюллетеней избирателей пока не закончен.

Бардин отметил, что СМИ скорее всего не имеют автономности в этом вопросе и действуют в соответствии договоренностями американской элиты.

«Скорее всего, дикторы явились проводниками каких-то внитриполитических договоренностей. Элита решила, что в этот раз президентом будет такой-то кандидат, и общество стали готовить к этому факту», — уточнил представитель движения «Сильная Россия».

Он полагает, что действия действующего президента США Дональда Трампа будут зависеть от «тайных договоренностей». Бардин пояснил, что он может признать свое поражение, в случае если ему будет гарантирована неприкосновенность.