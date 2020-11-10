Нюшу в кожаных одеяниях сравнили с Ларой Крофт

Москва, 10 ноября. Популярная российская певица Нюша предстала перед поклонниками в образе героини серии компьютерных игр Tomb Raider и фильмов Лары Крофт.

Поп-исполнительница, которая в жизни отдает предпочтение женственным и утонченным нарядам, выбрала совершенно необычный для себя образ. Нюша предстала в кожаных одеяниях и с плотной косой в духе Лары Крофт, роль которой в кинокартинах исполнила голливудская звезда Анджелина Джоли.

Лара Крофт запала в сердце многих благодаря своей динамичности, смелости и силе духа. Примерно в таком же виде показала себя Нюша, тем самым повторив образ героини американской актрисы.

«Очень идет коса»; «Нюша — красавица»; «Ого! Практически Лара Крофт!»; «Потрясающая! Просто идеал красоты», — пишут фанаты 30-летней певицы.

Недавно певица озадачила своих поклонников, опубликовав провокационный снимок. Девушка выставила в своем профиле фото с дочерью. Многие фанаты пришли в восторг от снимка и заметили «округлившийся» живот певицы. Некоторые фолловеры, подумав, что звезда беременна, принялись поздравлять знаменитость с пополнением в семье.