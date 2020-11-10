Президент Карабаха Арутюнян согласился завершить войну в республике

Степанакерт, 10 ноября. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян дал согласие на завершение войны в республике. О своем решении он уведомил на странице Facebook.

Глава региона на протяжении последних нескольких дней вел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с целью разработки плана действий для урегулирования ситуации в Карабахе. По его словам, такой шаг был необходим для предотвращения новых жертв и полной утраты Арцаха.

«Я дал свое согласие на то, чтобы как можно скорее остановить войну. Что касается подписанного заявления, то подробно его затрону позже», — добавил Арутюнян.

Он выразил слова сочувствия близким и родным погибших в ходе боевых действий в Карабахе. Политик признался, что гордится защитниками республики.

Телеканал RT сообщает, что президенты России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о полном прекращении боевых действий в Нагорно-Карабахской Республике. Договор вступил в силу 10 ноября с 00.00 по московскому времени.