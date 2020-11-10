Президент Перу Вискарра собирается подчиниться импичменту

Рио-де-Жанейро, 10 ноября. Президент Перу Мартин Вискарра, что не собирается оспаривать импичмент и намерен подчиниться решению парламента страны, проголосовавшего за его отставку.

Соответствующее заявление политик сделал во время трансляции на странице администрации президента Перу в Facebook. При этом он выразил несогласие с принятым решением парламента страны.

«Будучи убежденным демократом, сообщаю, что, несмотря на несогласие с вынесенным сегодня Конгрессом решением, <...> сегодня я покину дворец правительства и вернусь домой», — сказал Вискарра.

Глава государства также добавил, что он не планирует оспаривать импичмент в судебном порядке.

«Не хочу, чтобы мое призвание народному служению в какой-либо мере было интерпретировано как единственное желание сохранить власть», — подчеркнул он.

По его мнению, решение о его отставке продиктовано политическими интересами. После ухода Вискарра с поста президента, его место должен занять спикер парламента Мануэль Мерино де Лама.