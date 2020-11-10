Поэт Илья Резник пытается отсудить у детсадов 180 млн рублей

Москва, 10 ноября. Поэт-песенник Илья Резник решил судиться с сетью детсадов «Маленькая страна». В названии учреждения используются слова из его стихотворения.

Претензии впервые выдвинули основателям сети Алине и Олегу Будивским в 2017 году. С каждого детского сада Резник и его юристы требовали по три миллиона рублей. В сети 60 садов, то есть речь идет о 180 миллионах.

Тогда представители Резника проиграли все семь судов. После этого управляющая компания предпринимателей подала иск по интеллектуальным правам на снятие защиты с товарного знака «Маленькая страна», зарегистрированного Резником. В результате с товарного знака была снята защита, а поэту предоставили право использовать его в сфере развлечений.

Тем не менее летом 2020-го разбирательство возобновили. Бизнесмены получили постановление о возбуждении уголовного дела по обвинению в незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

Сам Резник не комментирует уголовное дело. Теперь предпринимателям грозит до двух лет лишения свободы и выплата компенсации размере 180 миллионов известному поэту.