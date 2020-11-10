Лондон оценил решение Минска выслать двух британских дипломатов

Лондон, 10 ноября. Решение Минска выслать двух британских дипломатов из Белоруссии является беспочвенным. На это обратил внимание глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Власти республики объявили персонами нон гранта двух дипломатов Соединенного Королевства. Их обвинили в деятельности, несоответствующей статусу занимаемой им должности. Речь ведется о военном атташе Тимоти Уайте и заместителе британского посла в Белоруссии Лизе Тамвуд.

«Высылка двух британских дипломатов из Белоруссии за законное наблюдение за протестами совершенно необоснована», — отметил министр в своем Twitter.

В эфире Общенационального телевидения Белоруси (ОНТ) сообщалось, что с мая текущего года высланные из страны дипломаты неоднократно виделись с представителями оппозиционных и неправительственных структур. Кроме того, они были замечены в прошедшие выходные за наблюдением протестной акции в центре Минска.