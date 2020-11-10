Депутат Васильев высказался о возможном запрете на шипованную резину в РФ

Москва, 10 ноября. Введение полного запрета на использование шипованной резины в России является нецелесообразным. Однако данный мораторий можно ввести в отдельных регионах.

Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с радио Sputnik. Он подчеркнул, что данный вопрос ежегодно поднимается на обсуждение. По его словам, шипованные шины эффективны только на заснеженных дорогах. Он не видит большой необходимости в использовании таких колес в Центральной России.

«Она необходима там, где асфальта зимой практически не видно», — сказал Васильев.

В России многие автовладельцы любят шипованную резину по причине ее низкой стоимости по сравнению с другими зимними аналогами. Некоторые водители ездят на ней не только зимой, резюмировал парламентарий.