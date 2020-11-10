Саакашвили хочет вернуться к своему огороду в Грузии

Тбилиси, 10 ноября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о желании вернуться на родину. По его словам, он не собирается претендовать на высокопоставленные должности.

Бывший лидер Грузии подчеркнул, что он хочет быть свободным человеком на своей родине. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое опубликовал у себя на странице в Facebook.

«Хочу вернуться к себе на огород. Для меня является тяжелым то, что на протяжении восьми лет меня не впускают в страну, которую я люблю больше жизни», — добавил Саакашвили.

Он также отметил, что никогда не сможет свыкнуться с мыслью о том, что у него не будет возможности вернуть к себе на родину. Экс-президент Грузии подчеркнул, что он готов прилететь в страну в сопровождении представителей международных СМИ.