Депутат ГД РФ Зубарев предложил ввести налоговый вычет на услуги психологов

Москва, 10 ноября. Депутат Госдумы России Виктор Зубарев выступил с предложением по расширению списка расходов, по которым россияне имеют право получить социальный налоговый вычет.

Виктор Зубарев предложил включить в социальный налоговый вычет плату за услуги психологов. С соответствующей инициативой он обратился главе Министерства финансов Российской Федерации Антону Силуанову.

Высокий спрос на препараты для поддержки центральной нервной системы был отмечен в аптеках России весной 2020 года, сообщил парламентарий. По этой причине депутат выступил с инициативой по расширению списка расходов, передает RT.