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Депутат ГД РФ Зубарев предложил ввести налоговый вычет на услуги психологов

Депутат ГД РФ Зубарев предложил ввести налоговый вычет на услуги психологов

Москва, 10 ноября. Депутат Госдумы России Виктор Зубарев выступил с предложением по расширению списка расходов, по которым россияне имеют право получить социальный налоговый вычет.

Виктор Зубарев предложил включить в социальный налоговый вычет плату за услуги психологов. С соответствующей инициативой он обратился главе Министерства финансов Российской Федерации Антону Силуанову.

Высокий спрос на препараты для поддержки центральной нервной системы был отмечен в аптеках России весной 2020 года, сообщил парламентарий. По этой причине депутат выступил с инициативой по расширению списка расходов, передает RT.

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