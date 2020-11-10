Алсу похвасталась «новым статусом» в сканворде

Москва, 10 ноября. Знаменитая певица Алсу похвасталась «новым статусом» — звезда показала, что в сканворде ее загадали, как мать Микеллы Абрамовой.

В своем профиле в Instagram знаменитость опубликовала снимок с кроссвордом, где было загадано ее имя. В этот раз Алсу представили не как эстрадную певицы, исполнившую хит «Иногда», а как мать Микеллы Абрамовой. Звезда оставила пост без комментариев, однако публикацию с радостью оценили поклонники поп-исполнительницы.

«Новый статус, точнее новое достижение! Самое приятное, пожалуй»; «Хорошо, когда знаешь точный ответ без подсказки! Так легче отгадывать кроссворды, когда ответ — это твое имя»; «Уже теперь известна как мама Микеллы»; «Вот это гордость распирает, наверное», — пишут фанаты певицы.

На днях стало известно, что поп-исполнительница зарегистрировала сценическое имя своей младшей дочери, которая родилась в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Из-за того, что девочка еще несовершеннолетняя, Алсу пришлось зарегистрировать ее имя на себя. Причем звезда взяла не одно имя, а четыре: Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova.