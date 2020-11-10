Дочь Ларисы Долиной раскрыла главный комплекс ее матери

Москва, 10 ноября. Наследница певицы Ларисы Долиной Ангелина опубликовала в своем профиле Instagram новую фотографию матери. Под снимком дочь рассказала о комплексе певицы.

На фото знаменитая артистка предстала в элегантном образе. Знаменитость надела роскошное синее платье и большие красивые серьги. Пышная прическа и яркий макияж Долиной стоят отдельного внимания. Скорее всего на создание этого образа у звезды ушло много времени.

На лице Ларисы Александровны нет ни одной морщинки. Глядя на этот кадр, сложно сказать, что исполнительнице 65 лет. Фанаты знаменитости оставили под постом Ангелины множество комплиментов.

«Всегда считала Ларису Александровна безумно красивой и харизматичной!» — написала одна из поклонниц.

Дочь артистки рассказала, что у ее мамы были комплексы по поводу внешности. Лариса Александровна, по словам Ангелины, считала свой профиль некрасивым. Подписчики выразили другое мнение на этот счет.

«Если это некрасивый профиль, то я вообще больше ничего не понимаю. Лариса Александровна, вы красавица!» — отметила фанатка.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что Долина слишком увлеклась своим преображением. В прошлом году артистка перенесла блефаропластику.