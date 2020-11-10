Королевская семья проучила принца Гарри и Меган Маркл

Великобритания, 10 ноября. Принц Гарри в очередной раз поплатился за переезд в США. Королевская семья жестко с ним обошлась в канун Дня Поминовения.

Накануне принц Гарри послал в Великобританию венок, чтобы его возложили от его имени перед памятником павших воинов. Прилететь на родину герцог Сассекский не может из-за пандемии коронавирусной инфекции, пишут «Дни.ру».

Однако супругу Меган Маркл отказали в этой просьбе из-за того, что Гарри не может принимать участие в таких мероприятиях, поскольку не представляет монархию после отказа от обязанностей членов королевской семьи.

В итоге герцог и герцогиня Сассекские посетили кладбище в Калифорнии, где возложили цветы. По мнению телеведущего из Великобритании Пирса Моргана, Меган и Гарри сделали это только ради пиара.