Певица Лобода похвасталась своей фигурой в белоснежном купальнике

Москва, 10 ноября. Бывшая солистка «ВИА Гры» Светлана Лобода продемонстрировала подписчикам свою спортивную фигуру. Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram Stories.

Исполнительница хитов «Твои глаза» и «К черту любовь» недавно отпраздновала 38-й день рождения. Она отправилась в путешествие в Дубай, где покаталась на роскошной яхте. После этого исполнительница слетала на Мальдивы, где часто устраивала романтические вечера. Фанаты певицы предположили, что у нее появился возлюбленный.

На этот раз Лобода предстала перед поклонниками в белоснежном купальнике. Она расположилась на краю обрыва, свесив ноги со скалы. Экс-солистка «ВИА Гры» показала свои роскошные формы, в частности округлые бедра, а также тонкую талию.

Своими снимками артистка взбудоражила мужскую аудиторию. Поклонники не поскупились на комплименты и без стеснения восхитились формами 38-летней певицы. По мнению некоторых пользователей, Лобода может дать фору многим молодым звездам отечественного шоу-бизнеса.

«Как можно быть такой шикарной, вам не стыдно?», — прокомментировал один из пользователей.

«Светлана, вы богиня с идеальным телом и просто нереальная красотка!», — отметил фанат.

Ранее Светлана Лобода встала на защиту футболиста «Зенита» Артема Дзюбы после скандала с публикацией видео интимного характера. Певица заявила, что возмущена решением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова не вызывать спортсмена на предстоящие матчи.