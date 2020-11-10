Бородина показала живот после слухов о беременности

Москва, 10 ноября. Поклонники Ксении Бородиной заподозрили ее в беременности. Телеведущая опубликовала видео, чтобы развеять слухи о своем положении.

Бородина уже не первый раз шутит на тему своей беременности. Недавно один из журналов выпустил статью о возможном пополнении в семье телеведущей. В ответ на это звезда опубликовала фотографию с подушкой вместо живота. В подписи к снимку она пошутила, что «ребеночек уже на подходе», а также призвала журналистов «бежать к роддому».

Однако теперь Ксения Бородина дала понять, что подобные слухи ей надоели. Поклонники продолжают говорить о беременности телеведущей, несмотря на отсутствие каких-либо фактов. Бородина записала видео в домашней одежде и открыто показала голый живот. На кадрах видно, что никакой беременности нет.

«Конечно, беременна. Причем месяц восьмой», — заявила Бородина с неприкрытым сарказмом.

Телеведущая уже воспитывает двух дочерей. Она часто говорит о своей любви к детям, однако не готова становиться многодетной матерью.

Недавно в одной из телепередач заявили о любви Бородиной к подделкам известных брендов. В ответ на это возмущенная телеведущая записала видео, в котором подробно показала свои сапоги от модного дома Dior.