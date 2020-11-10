Соседи Дрожжиной и Цивина обвинили пару в попытках завладеть их имуществом

Москва, 10 ноября. Соседи Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина в эфире программы «Пусть говорят» пожаловались на неоднократные попытки супругов завладеть их имуществом.

Соседи в эфире Первого канала раскрыли подробности совместной жизни со звездной парой. Одна из них рассказала, что однажды случайно затопила квартиру супругов. В ответ Цивин начал угрожать ей и агрессивно требовать компенсации. Женщина отметила, что не отказывалась возмещать причиненный ущерб, однако юрист всего равно продолжал оказывать давление.

«Они долго преследовали меня с имуществом, хотели обмануть. Однажды я встретила Цивина на улице и попросила его оставить меня в покое. И тут он кинулся на меня с кулаками», — поделилась своей историей давняя знакомая пары Аида Левинская.

Женщина была вынужденна покинуть страну и осваиваться в другом месте. По ее словам, она испытывает большой страх за свою жизнь и имущество.

В ходе программы стало известно, что Дрожжина и Цивин пытались уговорить соседей по этажу продать им квартиры по низкой цене. Но они от такого предложения поспешили отказаться.

В отношении супругов возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Следствие подозревает их в незаконном присвоении имущества семьи известного советского актера Алексея Баталова.