Роспотребнадзор открыл приложение «Дневник питания» в соцсети «ВКонтакте»

Москва, 10 ноября. Роспотребнадзор запустил в социальной сети «ВКонтакте» бесплатный сервис «Дневник питания», говорится на сайте ведомства.

Главная цель «Дневника питания» — помочь россиянам научиться правильно питаться. С помощью приложения можно следить за количеством и качеством потребляемой пищи в зависимости от личных целей (снизить вес, набрать мышечную массу или поддержать вес).

С помощью приложения пользователи смогут контролировать курение, не забывать принимать витамины и лекарства. Также россиянам будет доступен справочник Центров здоровья, где можно пройти обследование по ОМС.

Чтобы воспользоваться приложением, необходимо зарегистрироваться в социальной сети. Доступ к приложению будет во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении «ВКонтакте», указал RT.