Прививку от гриппа сделали 37% жителей России

Москва, 10 ноября. Более 54,6 млн россиян уже сделали прививку от гриппа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Вакцинация от гриппа продолжается на данный момент во всех российских регионах.

«В настоящее время в РФ против гриппа привито более 54,6 млн человек, что составляет 37% от численности населения Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

На прошлой неделе, со 2 по 8 ноября, на территории страны регистрируется заболеваемость ОРВИ, которая «обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими)».

По данным на 9 ноября, эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен в 40 российских регионах. В Роспотребнадзоре добавили, что чаще всего болеют взрослые, а не дети.

Неделей ранее эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ были превышены в 47 регионах.