Пашинян продолжает находиться в Армении и исполнять обязанности премьера

Ереван, 10 ноября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг слухи о своем побеге из страны на фоне общественных волнений из-за перемирия в Карабахе.

Политик продолжает находиться в республике и осуществлять свои обязанности. Ранее на улицы Армении вышли несогласные с решением Еревана заключить соглашение о полном прекращении огня в карабахской республике. В ходе митинга демонстранты ворвались в здание парламента страны, а также избили спикера Арарата Мирзояна.

«Я, конечно, нахожусь в Армении и полноценно выполняю работу премьер-министра», — написал Пашинян в своем Facebook.

Россия, Армения и Азербайджан подписали совместное заявление о перемирии в Нагорном Карабахе. Лидер РФ Владимир Путин выразил надежду, что новое соглашение станет основой для создания долгосрочного мира в регионе.