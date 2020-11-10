Кинолог рассказал об уязвимых перед холодом породах собаках

Москва, 10 ноября. Больше всех от холода страдают небольшие декоративные породы собак, у которых короткая шерсть. Такие животные нуждаются в специальном уходе.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, что условия жизни питомца также влияют на переносимость холода.

«Если, например, собака живет в доме или в квартире, она линяет чаще, избавляясь от ненужного подшерстка», — подчеркнул Голубев.

Он добавил, что некоторые породы собак могут мерзнуть находясь в прохладной квартире, е говоря уже о прогулках под дождем или во время заморозков.

По словам кинолога, больше всего холоду подвержены такие породы, как: чихуахуа, китайская хохлатая, русский той и йоркширский терьер. Он уточнил, что собаки этих пород начинают испытывать дискомфорт еще до наступления морозов. Для прогулки с ними осенью или зимой необходимо использовать теплую одежду.