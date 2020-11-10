Иммунолог назвал наиболее уязвимый для COVID-19 возраст

Москва, 10 ноября. Люди в возрасте старше 35 лет наиболее уязвимы перед COVID-19 из-за ослабления иммунной системы, заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

В беседе с «Лентой.ру» врач напомнил, что за формирование врожденного иммунитета отвечает орган под названием тимус, в котором формируются необходимые для иммунного ответа клетки. С возрастом он теряет свои функции, и к 35 годам от тимуса «остается всего 10%». Что и является первым признаком начала старения организма.

По словам иммунолога, люди в возрасте до 30-35 лет значительно реже болеют COVID-19, пневмониями и раком. Однако это не касается тех, у кого с рождения ослаблена иммунная система.

Болибок назвал и причины, почему у мужчин заболевание COVID-19 протекает в более тяжелой форме, чем у женщин. Иммунолог уверен, что на функционирование иммунной системы влияют половые гормоны, пишет RT.

Телеканал «Санкт-Петербург» передает, что накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном числе инфицированных за последние сутки. По данным ВОЗ, за 24 часа число зараженных увеличилось более чем на 677 тыс. человек.