В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли заразиться COVID-19 через еду

Москва, 10 ноября. Заражение COVID-19 в кафе через еду маловероятно, считает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Роспотребнадзор провел исследование о наличии инфекции на различных поверхностях в окружающей среде. По словам эксперта, из 220 тысяч проб коронавирус был выявлен только в 321, то есть около 0,15%, при этом в продуктах питания инфекция не была обнаружена.

В беседе с РИА Новости специалист уточнил, что риск заражения в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики и несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок и плохой гигиеной.

«Чтобы избежать заражения важно соблюдать все требования Роспотребнадзора», — подчеркнул Лебедев.

Пандемия коронавируса охватила практически всю планету. В мире выявлено более 50 млн случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 33 млн пациентов, скончались 1,2 млн человек.