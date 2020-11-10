Психолог Ланг рассказал, как не допустить «слива» интимных видео в Сеть

Москва, 10 ноября. Многие пары по всему миру отравляют друг другу видеозаписи интимного характера. Однако, позже некоторые из них оказываются в открытом доступе в сети.

Психолог Сергей Ланг рассказал в интервью радио Sputnik, что подобного можно избежать, если просто не пересылать такие видеозаписи. Он пояснил, что подобное видео, сделанное в молодости, может оказаться в Сети через пять-семь лет, если бывший партнер решит за что-то отомстить.

«Конечно, все строится на доверии. Если это происходит между супругами — это одно дело. Но и они впоследствии могут подставить. То, что есть в смартфоне у другого человека, это бомба замедленного действия», — подчеркнул Ланг.

Однако психолог добавил, некоторые люди все равно не могут отказаться от пересылки таких видео, даже зная о возможном риске. Он пояснил, что для них это является способом разнообразить свою сексуальную жизнь. В этом случае Ланг советует пользоваться секретными мессенджерами, в которых нельзя пересылать сообщения, а через какое-то время они сами удаляются.