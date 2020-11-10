МЧС сообщило об обнаружении пяти трупов на месте пожара в Казани

Казань, 10 ноября. Сотрудники спасательной службы в ходе тушения пожара на одном из неэксплуатируемых зданий обнаружили пять трупов мужского пола, передает МЧС РФ по Татарстану.

Возгорание произошло в здании бывшего производственного предприятия. Сигнал об инциденте поступил диспетчеру в 03:55 10 ноября. Прибывшая на место событий первая пожарно-спасательная группа зафиксировала горение помещения на втором этаже.

«Поступило сообщение о пожаре на втором этаже двухэтажного здания по улице Адмиралтейской», — уточнили в ведомстве.

Специалисты присвоили пожару второй ранг сложности. В мероприятиях по ликвидации горения были задействованы четыре звена газодымозащитной службы, в частности 58 человек и 21 единица техники. В 04.30 спасатели зарегистрировали устранение открытого горения на площади примерно 100 квадратных метров.

Телеканал «Санкт-Петербург» передает, что в Тосненском районе ночью 9 ноября пожар охватил здание магазина площадью 60 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать к 22.25, пострадавших нет.