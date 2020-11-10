Эксперт оценила эффективность контактных линз при защите от COVID-19

Москва, 10 ноября. Ношение контактных линз, в отличие от очков, не снижает риск заражения коронавирусной инфекцией, сообщила эксперт Наталья Пшеничная.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Пшеничная в беседе с ТАСС отметила, что очки могут создавать «своеобразный барьер» на пути вирусных инфекций, попадающих в организм человека через слизистые глаз. Однако для этого необходим тщательный уход за самими очками.

«В отличие от очков, контактные линзы не защищают слизистые органа зрения вообще и только частично могут защитить конъюнктиву и роговицу глаз», — уточнила она.

Пшеничная предупредила, что очки не могут на 100% защитить от вирусной инфекции, они лишь ограничивают получаемую дозу инфекционного агента. Эксперт особо подчеркнула, что достаточную защиту можно получить только, если носить очки вместе с маской.

«Для профилактики коронавирусной инфекции важен комплексный подход, а не какой-то один элемент, как очки, поэтому важно обязательно носить маску, мыть руки и соблюдать дистанцию», — подытожила она.

Доктор биологических наук заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов недавно сообщил, что ученые из Китая провели исследование, результаты которого показали, что люди, носящие очки, в пять раз реже заражаются коронавирусом, пишет RT.

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в российских регионах с высокими показателями заболеваемости COVID-19 необходимо усилить режим ограничений. По ее словам, в некоторых регионах ограничительные меры не достаточны или плохо контролируются. Только в двух субъектах РФ сейчас наблюдается снижения заболеваемости COVID-19, тогда как в 33 регионах продолжается рост.