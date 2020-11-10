Ургант пошутил об интимном видео Дзюбы и вспомнил драку Кокорина и Мамаева

Москва, 10 ноября. Популярный телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал скандал вокруг футболиста Артема Дзюбы из-за слитого в Сеть интимного видео.

Он отметил, что люди разделились на два лагеря, и некоторые позабыли заслуги форварда. Ургант напомнил, что россияне не верили в победы сборной РФ на чемпионате мира по футболу в 2018 году, и «на помощь к нам пришел» Артем.

По мнению Урганта, людям, критикующим Дзюбу, следует перестать быть «лицемерными ханжами». Шоумен задался вопросом, что же такого сделал футболист, что его решили не вызывать в сборную.

«Какой он вред может нанести команде? Врачи это рекомендуют делать, это нормально, это полезно! Это лучший способ снять стресс! Судя по тому, как снимают стресс наши футболисты, это самый безобидный способ. В конце концов, не стулом же он человека ударил!» — пошутил ведущий в эфире «Вечернего Урганта».

Напомним, два года назад футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы. Спортсменов отправили в колонию общего режима: Кокорин получил полтора года, Мамаев — 1 год и пять месяцев.

На днях в Сеть попало интимное видео, на котором мужчина, похожий на Дзюбу, занимается самоудовлетворением. Многие звезды встали на защиту знаменитого спортсмена.