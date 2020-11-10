Актриса Кира Найтли сравнила модельный бизнес с проституцией

Лондон, 10 ноября. Британская актриса Кира Найтли рассказала, чем похожи модельный бизнес и проституция. В этих сферах женщинам, по ее словам, удается заработать больше всего.

Звезда «Пиратов Карибского моря» призналась, что женщинам в современном мире готовы много платить не за интеллектуальные труды и их прекрасный внутренний мир. Оружием, позволяющим представительницам прекрасного пола зарабатывать серьезные деньги, является их внешность, сообщил Stellar.

«По-прежнему карьера номер один в мире, единственная карьера, где женщина может заработать больше мужчины, – это моделинг. Или проституция. И это все, что можно сказать молодым девушкам», – подчеркнула кинозвезда.

Найтли отметила, что она не в восторге от объективации женского пола. При этом большую часть своего состояния актриса заработала с помощью съемок в рекламе модного бренда.