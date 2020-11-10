Путин поздравил сотрудников МВД РФ с профессиональным праздником

Москва, 10 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов МВД РФ с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Кремля.

«Защищать общественный порядок, жизнь, безопасность и права людей — это действительно благородная, значимая, очень сложная, а зачастую и опасная работа», — подчеркнул глава государства.

По словам российского лидера, для такой работы необходимо обладать волей, честностью и порядочностью, быть готовым стойко выдерживать высокие нагрузки.

Особо Путин выделил вклад ветеранов, которые личным примером воспитывают молодых сотрудников.

Сотрудники МВД РФ отмечают профессиональный праздник 10 ноября. Ранее он назывался Днем российской милиции, а с 1962 по 1991 год — Днем советской милиции.