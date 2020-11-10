«Подросший» Тимати на фоне Джигана озадачил интернет-пользователей

Москва, 10 ноября. Совместный снимок рэперов Джигана и Тимати, сделанный на Мальдивах во время отпуска, озадачил поклонников исполнителей.

Джиган разместил в своем аккаунте в социальной сети Instagram завораживающий кадр, на котором он стоит со своим коллегой. На снимке звезды рэпа, выбрав одинаковые позы, позируют на фоне бушующего океана и сверкающей молнии.

Потрясающий вид заворожил поклонников, и они высказали свой восторг в комментариях. Однако большинство фолловеров были озадачены одним вопросом — как Тимати оказался выше Джигана. Ведь рост «фабриканта» 169 см, а исполнитель хита «Надо подкачаться» 172 см. По идее мужчины должны быть одного рост, но на снимке Тимати «перерос» своего коллегу.

«Оксана на прошлом фото ниже Джиги, а теперь Джига ниже Тимати. Как так то?»; «Какие же происходят чудеса благодаря воздуху, витамину D и холостяцкой жизни»; «Тимати выше Джигана», — удивленно пишут фолловеры.

К слову, раньше подстраиваться под Тимати приходилось его бывшей возлюбленной Анастасии Решетовой, рост которой 180 см. Очевидцы рассказывали, что во время фотосессий девушке приходилось приседать, чтобы не быть слишком высокой на фоне своего экс-избранника.