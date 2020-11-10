Эксперт объяснил, почему опасно включать смартфон по отпечатку пальца

Москва, 10 ноября. Эксперты советуют не пользоваться дактилоскопическими датчиками на смартфонах или компьютерах из-за их уязвимости.

В беседе с агентством «Прайм» завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков подчеркнул, что для надежной защиты важной информации необходимо часто менять пароли.

«Запас сложных паролей, вводимых с клавиатуры, практически неограничен, в то время как пальцев на руках у человека всего десять», — добавил он.

Кроме того, дактилоскопические датчики часто сбоят. К примеру, большая царапина на «ключевом» пальце может стать проблемой для пользователя. Поэтому ни в коем случае нельзя забывать контрольный пароль на устройстве.

«Наконец, смартфон с активно используемым дактилоскопическим датчиком является средством сбора отпечатков пальцев своего владельца. И если с применением дактилоскопических сканеров в посольствах приходится мириться, то доверить свою биометрическую информацию широкому кругу неустановленных лиц готовы не все», — добавил Садыков.

Ранее эксперт дал несколько советов, как выбрать сервис по ремонту смартфонов, чтобы не получить дополнительные проблемы. В первую очередь, он советует читать отзывы о сервисе, в котором планируется ремонтировать устройство.

Эксперт также предупредил, что некоторые сервисы по ремонту могу установить неоригинальные запчасти или даже заменить оригинальные на другие. Он посоветовал перед ремонтом делать копию данных, чтобы они не были переданы третьим лицам.